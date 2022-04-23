Часу вагатися більше немає, – Подоляк про ембарго на російську нафту

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зробив нову заяву про ембарго російської нафта та додав, як це пов'язано з безпекою у Європі.

Михайло Подоляк згадав про ситуацію з "Північним потоком-2".

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Подоляк про ембарго на російську нафту

Радник голови ОП нагадав, коли Україна говорила, що російський газопровід має безпосереднє відношення до безпеки, то у відповідь ми чули заклики не спекулювати питаннями безпеки у контексті бізнесу.

Подоляк додав, що зараз Україна виступає з наступним меседжем: якщо не запровадити повне нафтове ембарго, то на Європу рано чи пізно чекає війні.

Часу вагатися більше немає,

– наголосив Подоляк.

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