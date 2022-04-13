Часу на зволікання вже нема, – Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає жителів області евакуюватися, поки є можливість. Оскільки російські окупанти накопичують техніку під Рубіжним та в інших місцях.
За його словами, із кожним днем небезпека тисяч мирних жителів зростає.
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Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини
Голова Луганської ОВА підкреслив, що часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів.
Крім того, заявив, що багато рубіжан із центральних районів міста просто не встигли виїхати, й тепер терплять знущання кадирівців, ховають рідних посеред житлового кварталу та вимушені примусово їхати на Росію.
Убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче,
– звернувся Гайдай до мешканців.
Він також додав, що всі організовані евакуаційні автобуси і потяги безкоштовні.
Місця зборів:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вулиця Первомайська, 42;
- Гірське: вулиця Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вулиця Чехова, 11.
Евакуаційні потяги з Донбасу 13 квітня
Евакуація з Донеччини та Луганщини відбувається у посиленому режимі. 13 квітня жителі цих областей мають можливість виїхати – заплановано 3 евакуаційні потяги.
- Новозолотарівка – Лозова о 14:00
- Покровськ – Чоп о 16:30
- Слов'янськ – Львів о 17:00
Зверніть увагу – жителів Луганщини просять терміново виїжджати: дивіться відео