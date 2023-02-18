"Чи є окупанти людьми" та законопроєкти за 3 хвилини: що українці питають в чат-бота ChatGPT

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступний в Україні. Українці вже активно тестують його, спілкуючись з розумним ботом на різноманітні теми.

Бот розуміє запити користувачів та генерує відповіді на них розмовною мовою. Він взаємодіє з користувачами у формі діалогу, що робить спілкування ще цікавішим, передає 24 Канал.

До теми ChatGPT тепер доступний в Україні

ChatGPT запустила американська дослідницька лабораторія штучного інтелекту Open AI у листопаді 2022 року. Однак в Україні його тривалий час не можна було використовувати. Однак міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що з 18 лютого 2023 року ChatGPT нарешті доступний на території нашої держави.

Що питають українці

Активіст Сергій Стерненко запитав у чат-бота, чи достатня наша русофобія. Чіткої відповіді там не було. Стерненко пожартував "Відкрив ChatGPT. Закрив ChatGPT".





Водночас деякі українці просять не сваритись на штучний інтелект, адже – це, так би мовити, його перший робочий день в Україні.

Нардеп Ярослав Железняк поцікавився у бота, кого наступним звільнять з уряду. Передбачити він не може. Чиновник зазначив, що додатку можна дати базу за останні 3 роки для навчання.

Однак варто віддати боту належне – він підтвердив всім відомий факт. Його запитали, чи є окупанти людьми.

Принагідно українці поцікавились, чому окупанти, тікаючи з України, забирали з собою побутову техніку, наприклад, пральні машини, чайники чи навіть унітази. Виявилось, що унітаз – доволі сакральна річ у культурі загарбників.



Відповідь бота / Фото зі сторінки "Баба і кіт"

Ба більше, чат-бот вже вивчив головне гасло українців. Щоправда, наразі лише одне.



Відповіді бота / Скриншот з мережі

Міністр юстиції України Денис Малюська попросив бот написати законопроєкт про легалізацію проституції. Той впорався за кілька хвилин.



Законопроєкт про легалізацію проституції / скриншот з сайту ChatGPT

Українці кепкують, що тепер ввечері матимуть розмови з новим "другом". Однак нагадують, що забувати про істинний "чат з відповідями" не можна.



Конкурент чат-боту / Фото "Приватна мемарня".