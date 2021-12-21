Чаус оскаржує в ОАСК своє звільнення з посади судді

Окружний адміністративний суд Києва отримав 2 позови від колишнього судді Миколи Чауса.

Чаус просить суд визнати незаконним його звільнення. Мовиться про те, щоб скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва "Про відрахування зі штату суддів судді Чауса Миколи Олексійовича".

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У другому позові екссуддя вимагає визнати протиправними дії Дніпровського районного суду міста Києва, який хоче притягнути Чауса до дисциплінарної відповідальності. Наразі ОАСК розв'язує питання щодо відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Колишній суддя Чаус: що відомо

У 2016 році Чаус обіймав посаду судді Дніпровського районного суду Києва. Його спіймали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.

Суддя заховав гроші у банки й закопав у себе на подвір'ї.

Після інциденту він втік до Молдови й просив політичного притулку.

Однак у квітні 2021 року адвокат екссудді сказав, що насправді його підзахисного викрали. Вже 30 липня напівголий Чаус з'явився в селі на Вінниччині. Він прийшов до голови сільради.

Служба безпеки України приїхала й затримала колишнього суддю.

Згідно із рішенням суду, Чаус до 24 січня 2022 року буде під домашнім арештом.

Екссуддю Чауса звинувачують у корупції. На судові засідання він не приходить через проблеми зі слухом.