На засідання Антикорупційного суду у справі про хабар Микола Чаус прийшов у бронежилеті. Схоже, що колишній суддя дуже хвилюється за свою безпеку.

Адвокати Чауса наполягали на закритому засіданні

Засідання суду було підготовчим. На ньому розглядали справу про хабар у розмірі 150 тисяч доларів.

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Чаус перебував під посиленою охороною Служби безпеки України. Однак його адвокати клопотали про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Мовляв, відкритий розгляд небезпечний:

бо створює ризики для життя та здоров'я підзахисного,

буде оголошуватися закрита інформація,

через резонансність провадження журналісти можуть спотворювати інформацію про справу.

Однак колегія відмовила у закритому режимі розгляду справи,

– розповіли у ЦПК.

Що відомо про справу Чауса

У 2016 році тоді ще суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса викрили на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші правоохоронці знайшли у банках, які були закопані на подвір'ї служителя Феміди.

Аби уникнути українського правосуддя, Чаус втік у Молдову та попросив політичного притулку. У 2021 році країна відмовила йому.

У квітні 2021 року адвокат Чауса заявив, що колишнього суддю викрали. Проте згодом ексслужитель Феміди цю інформацію спростував.

30 липня 2021 року напівголий підозрюваний з'явився в селі на Вінниччині й сказав, що його викрали невідомі. На місце виїхали правоохоронці.

Детективи НАБУ влаштували перегони за авто СБУ, в якому нібито везли Чауса. Місце перебування колишнього судді було невідоме кілька днів, поки його не знайшли у "Феофанії"

4 серпня 2021 рок Чауса взяли під цілодобовий домашній арешт.

Повний текст публікації Центру протидії корупції:

Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті.

Це підготовче засідання в справі колишнього судді Дніпровського районного суду Києва, якого обвинувачують в отриманні 150 тисяч доларів хабаря.

Чаус перебуває під посиленою охороною і цілодобовим захистом Служби безпеки України.

Його адвокати заявили клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні. На їхню думку, відкритий розгляд створює ризики для життя та здоров'я підзахисного, під час розгляду буде оголошуватися закрита інформація, а також те, що через резонансність провадження журналісти можуть спотворювати інформацію про справу.

Однак колегія відмовила у закритому режимі розгляду справи.