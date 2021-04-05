Чауса вивезли з Кишинева на авто українського посольства, – ЗМІ

Українського екссуддю Миколу Чауса нібито перевезли з Молдови в Україну у багажнику автомобіля Toyota RAV 4. Автівка буцімто належить українському посольству.

Молдовські журналісти, посилаючись на телеграм-канали, опублікували зображення автомобіля та фото побитого Миколи Чауса, які начебто були зроблені після викрадення.

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Зауважимо, жодного підтвердження того, що фото автомобіля зробили справді після викрадення Чауса, – немає.



Чауса могли викрасти на авто українського посольства / Фото Ziarulnational.md

Автомобіль тривалий час перебував біля пункту перетину молдовсько-українського кордону Атаки. Після чого перетнув кордон у напрямку сусідньої країни по зеленому коридору,

– мовиться у повідомленні.

Хто причетний до викрадення

Видання також називає імена ймовірних викрадачів екссудді. Їх нібито було 10.

"За кермом автомобіля був Едуард С. у супроводі Юрія К. Також через той самий пункт пропуску в'їхали ще 4 громадян України, які, як передбачається, брали участь у викраденні Чауса", – заявили журналісти.

Серед них нібито був колишній заступник Управління кримінального розшуку у Львові, та спортсмени – Роман, Михайло та Олег. Після викрадення вони буцімто розійшлися групами.

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