Чаусу змінили запобіжний захід на заставу у понад 700 тисяч гривень
Джерело:Центр протидії корупції
Колишньому судді Миколі Чаусу змінили запобіжний захід – на заставу у розмірі 717 тисяч 900 гривень. До цього Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили у серпні 2021 року.
Рішення щодо зміни запобіжного заходу ухвалили судді Вищого антикорупційного суду. В останньому рішенні суду щодо продовження "запобіжки" було вказано, що загальний строк домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більшим, ніж 6 місяців.
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Граничний термін домашнього арешту завершується, – суд
Саме тому граничний термін домашнього арешту завершиться вже 3 лютого, кажуть у суді. Через це запобіжний захід необхідно було міняти.
Хоча досудове розслідування вже давно завершено і зараз триває судовий розгляд. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу,
– зазначили у Центрі протидії корупції.
Заставу треба внести протягом 5 днів
Після рішення ВАКС щодо зміни запобіжного заходу, потрібно внести заставу протягом 5 днів. Це може зробити будь-хто. Якщо гроші внесуть, то екссуддя зможе вільно пересуватись Києвом.
Проте при цьому у Чауса буде низка зобов'язань, які він має виконувати:
- не спілкуватись зі свідками у своїй справі;
- здати паспорти;
- носити електронний браслет;
- термін дії обов'язків – 2 місяці.
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Що розповів Чаус під час обрання "запобіжки":
- екссуддя запевняє, що його тричі хотіли ліквідувати з серпня 2021 року. Докази цього він передав посадовим особам та правозахисникам у Молдові та Україні;
- разом з Чаусом жили два працівники СБУ, які забезпечували його охорону;
- Чаус подав у Дарницьке управління поліції заяву про викрадення у 2016 році. Те, як розслідують попереднє провадження, його не влаштовує.
Дивіться відео про те, як Чауса знайшли на Вінниччині:
Текст публікації Центру протидії корупції:
Судді Вищого антикорупційного суду Євген Крук, Олексій Кравчук та Інна Білоус призначили обвинуваченому в корупції екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу 717 900 гривень застави.
Раніше Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому призначили ще у серпні минулого року.
В останньому рішенні суду щодо продовження цього запобіжного заходу вказано, що відповідно до частини 6 статті 181 КПК України, загальний строк домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більшим, ніж 6 місяців. Тому граничний строк домашнього арешту Чауса нібито закінчується 3 лютого і Чаусу треба було змінювати запобіжний захід. Хоча досудове розслідування вже давно завершено і зараз триває судовий розгляд. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу.