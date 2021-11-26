На чебурек та розмову: польські журналісти запросили Зеленського на спілкування
Джерело:фейсбук Павла Боболовича
Польські ЗМІ не потрапили у перелік запрошених на пресконференцію президента Зеленського 26 листопада. Медійники країни-сусідки звернулись до глави держави із закликом поспілкуватись – у кримськотатарській кав'ярні.
Звернення до Зеленського опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Павел Боболович. Він – журналіст Radio Wnet.
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Польські журналісти запросили президента в кав'ярню
Окрім Боболовича, відкритий лист підписали ще четверо представників польських ЗМІ. Журналісти наголосили, що ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію.
Проте, написав Боболович, польсько-українське партнерство – дуже важливе для читачів та глядачів.
Ми запрошуємо вас, пане президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав'ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20,
– звернувся до Зеленського журналіст.
Польські медійники додали, що готові підлаштуватись під графік українського президента.
Що відомо про пресмарафон Володимира Зеленського:
- Пресконференція присвячена екватору каденції Зеленського.
- На захід 26 листопада запросили представників 30 ЗМІ, кожен з яких зможе поставити по 1 запитанню.
- Кількість присутніх на заході, повідомили в ОП, обмежили через пандемію.
Текст публікації Павла Боболовича: