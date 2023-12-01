Між Путіним і Кадировим є угода: за якої умови Чечня може відділитися від Росії
Чечню фактично окупував клан Кадирова за підтримки російського диктатора Владіміра Путіна. Але як тільки Росія зазнає остаточної поразки на фронті, саме із Чечні може розпочатися розвал Росії.
Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив залежність Кадирова від Путіна.
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Залежність Кадирова від Путіна
Фактично Кадиров окупував Чечню і може творити там беззаконня за підтримки силовиків Путіна. Такі відносини між ними склалися ще після другої чеченської війни, коли батько Кадирова і він сам підтримав її завершення на користь Росії, вважає Яковенко. Тепер бойовик розплачується зі своїм хазяїном заявами про вірність, а російський диктатор платить йому чималі гроші.
"Кадиров за допомогою путінських військ тримає у покірності Чечню і частину Північного Кавказу. І ця угода між Кадировим і Путіним багато кого дратує: силовиків, військових – були вже сутички, перестрілки з кадирівцями. Їх рятує, що вони не на передовій. Їх би знищили "дружнім" вогнем. Кадиров береже своїх бойовиків", – відзначив він.
Ігор Яковенко про розвал Росії: дивитись відео
Утім, як тільки Росія зазнає остаточної поразки на фронті, Чечня та Північний Кавказ можуть стати однією з головних ліній у розвалі Росії. Так колись було у 90-х роках.
Кадиров розуміє, що він живий поки Путін у Кремлі. Якщо щось відбудеться – йому треба думати про свою безпеку. У нього є зв'язки мусульманських країнах. Це буде війна. Як тільки Путін зникне з Кремля, у Кадирова почнуться проблеми. Тому він відданий Путіну. На ньому тримається заможність його клану,
– додав опозиційний журналіст.
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- Кадиров може боятися через ситуацію у Чечні. Тому він проситиме підтримку у Путіна. Сценарій третьої чеченської війни все більше може стати реальним.
- Останній час так званий очільник Чечні активізувався в медійному просторі. Особливо через призначення та нагороди для своїх дітей. Таким чином він може готуватися до передачі свого "трону".
- Кадиров провокує своїми діями кремлівське керівництво. Утім, навіть Путін не може вгамувати свого вірно пса. Але такими діями майбутнє бойовика залишається під великим питанням.