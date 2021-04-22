Чехи бачать у Росії загрозу й підтримують дії влади, – аналітик із Праги про скандал

Раніше Чехія вислала 18 російських дипломатів, які насправді були співробітниками російських спецслужб. Політологи пов'язують скандал із внутрішньою політикою країни.

Старший аналітик центру "Європейські цінності" в Празі Девід Стулік розповів, про що свідчить дипломатичний скандал між країнами. Він також наголосив, що населення країни засуджує Росію.

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Про скандал

Річ у тім, як пояснив аналітик, президент Мілош Земан, який немає конституційних повноважень, почав втручатися в роботу уряду. Він також відомий своєю прихильністю до Путіна.

Цей тиск був настільки великий, що всі хвилювалися про те, що Чехія робить розворот у бік Росії,

– сказав Стулік.

Однак, як він додав, раптом усе повністю змінилось – ситуація російських сил та політиків зараз повністю невтішна для них самих.

Як змінилось ставлення суспільства

Як наголосив аналітик, дані останніх досліджень свідчать про те, що більшість чехів підтримують жорстку позицію уряду.

"Вони бачать у Росії загрозу й не хочуть, щоби РФ брала участь у великих стратегічних інфраструктурних тендерах", – запевнив Стулік.

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Про ультиматум Чехії

Прага закликала Москву повернути всіх висланих чеських дипломатів. Інакше кількість російських дипломатів у Чехії увідповіднять до чисельності чеських у Росії. Як і очікувалось, Росія його не виконала.

Тож зараз Міністерство закордонних справ Чехії готує наступне випровадження дипломатів,

– наголосив аналітик.

Він зазначив, що в них є одна мета – щоби російських дипломатів у Чехії було стільки, скільки в чеському посольстві в Москві.

Чеський аналітик про дипломатичний скандал між країнами: дивіться відео

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