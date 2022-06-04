Чехія готова ухвалити резолюцію про визнання Росії країною-терористкою

Чехія готова на рівні двох урядових палат ухвалити резолюцію про визнання Росії країною-терористкою. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк після візиту до сусідньої республіки 3 червня.

Кондратюк розповіла, що, перебуваючи у Чехії, мала низку зустрічей на рівні парламентської дипломатії. В інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" посадовиця розкрила деталі свого візиту.

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Чехія готова визнати Росію країною-терористкою

Олена Кондратюк подякувала Чехії за величезну допомогу, яку країна надає нашій державі у галузях безпеки та озброєння на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заступниця голови Верховної Ради зауважила, що у своїх політичних заявах Чехія є однією з тих країн, які першими офіційно засудили дії Росії й ухвалили абсолютно виважену резолюцію, що стосується засудження геноциду України з боку країни-агресорки.

Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова б ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Росії країною-терористом. Це дуже важливо,

– наголосила Кондратюк.

На дипломатичних зустрічах у Чехії, за словами посадовиці, лунало багато розмов про допомогу, яку країна може надати нашій держав в озброєнні, а також про можливості залучення чеських адвокатів, експертів галузі, до процесів Міжнародного кримінального суду.

Кондратюк зауважила, що уже 42 країни подали свої позови до Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, які скоює Росія на території України. "Ми також хотіли залучити експертів з Чехії щодо цього", – додала заступниця очільника Верховної Ради.

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До слова, Кондратюк також розповіла, що спілкувалась зі спікеркою Палати депутатів Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою стосовно тієї допомоги, яку Чехія може надати з метою відбудови України. Чеська посадовиця запевнила українську дипломатку, що її республіка розробляє спеціальний план для нашої держави, де можна було б залучати місцеві інвестиції та бізнес-структури.

Нагадаємо, що ще 10 травня країною-терористкою Росію визнала Литва. Відповідна резолюція, одноголосно прийнята литовським Сеймом, також офіційно проголошує, що країна-агресорка чинить геноцид українського народу.

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