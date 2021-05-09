Чехія прагне отримати компенсацію від Росії за вибухи у Врбетіце

Чехія заявила, що вимагатиме від Росії грошову компенсацію за вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, що сталися ще у 2014 році. Країна розраховує отримати щонайменше 1 мільярд крон, тобто приблизно 47 мільйонів доларів.

Таку суму озвучила міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова. Вона додала, що міжнародна компенсація видається найбільш реальним способом отримати компенсацію від Росії.

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Водночас Шиллерова пояснила, що відшкодування збитків через кримінальне провадження є дуже тривалим процесом.

Найбільш реальним способом, як видається, є міжнародна компенсація, згідно з міжнародним правом, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, відшкодування збитків через кримінальне провадження, на це піде дуже багато часу,

– сказала Шиллерова.

Водночас сума у мільярд крон, ймовірно, не є остаточною. Адже губернатор краю, на території якого сталися вибухи, Радим Холіш заявив, що його регіон може виступити з вимогою додаткового відшкодування.

Наскільки реально змусити Росію заплатити

Міністр закордонних справ Якуб Кулганек повідомив, що Чехія вже готує заявку на компенсацію.

Низка депутатів Європарламенту та експертів вважають, що домогтися компенсації з боку Росії буде складно. Про це заявив і глава Європейського комітету нижньої палати чеського парламенту Ондржей Бенешик. Однак він запевнив, що Чехія має спробувати отримати відшкодування.

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Вибухи у Чехії: все, що варто знати

У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, під час яких загинуло 2 людини. Варто зазначити, що на складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні. У 2014 році, тобто на початку збройної агресії Росії, вона могла суттєво підсилити наші Збройні сили.

І лише зараз чеські розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Росія. Точніше її агенти. Мовиться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров. Чехія вже оголосила обидвох агентів у розшук.

Після розкриття справи Чехія вислала 18 співробітників російського посольства. Росія відповіла вигнанням 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Пізніше чеська дипломатія повідомила про примусовий виїзд інших російських дипломатів з Чехії до кінця травня.