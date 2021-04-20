Чехія може вислати всіх російських дипломатів з країни: у Кремлі відреагували у своєму стилі

Влада Чехії допускає можливість висилки з країни всіх дипломатів Росії. Після такого рішучого кроку Прага готова почати вибудовувати відносини з Кремлем "з нуля".

Таку заяву зробив віцепрем'єр Чехії та виконуючий глави МЗС Ян Гамачек. Він додав, що владі Чехії потрібно порадитися щодо подальших варіантів розвитку подій.

Важливо Чехія може запровадити нові заходи проти Росії, – Гамачек про дипломатичний скандал

За його словами, чеська влада очікувала іншої реакції від Москви на висилку 18 російських дипломатів. Однак МЗС Росії у відповідь вислало 20 співробітників посольства Чехії й сьогодні говорити про продуктивний діалог не доводиться.

Ми повинні порадитися про подальші варіанти. Я готовий до всього – і на будівництво відносин із самого нуля. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів, – 24 канал) додому,

– сказав Гамачек.

Водночас Гамачек заявив, що висилка заступника чеського посла з Росії викликає особливе занепокоєння.

Реакція Кремля

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Чехія повинна усвідомлювати, що Росія буде і надалі відповідати на вживані Прагою "руйнівні для відносин кроки".

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Чому спалахнув дипломатичний скандал

Чеські правоохоронці заявили, що до вибухів на складі боєприпасів поблизу Врбетице причетні російські спецслужби. Мовиться про трагедію, яка сталася у жовтні 2014 року.

Серед підозрюваних – славнозвісні агенти ГРУ "Боширов" і "Петров", які раніше в британському Солсбері брали участь в отруєнні Скрипалів хімічною зброєю "Новачок".

Після оприлюднення результатів Чехія вирішила вислати 18 російських дипломатів, причетних до шпигунства.