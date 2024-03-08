Снаряди від Чехії невдовзі можуть бути в Україні: як це вдалося пришвидшити

Президент Чехії Петр Павел ініціював передачу Україні 800 тисяч снарядів. Для цього наші союзники зібрали близько 1.5 мільярда доларів. Тепер працюють над тим, щоб якнайшидше доставити боєприпаси в Україну.

Ветеран війни з Росією Євген Дикий розповів 24 Каналу, що снаряди могли купувати траншами, тобто не чекали поки збереться повна сума. Адже про те, що чехи зібрали всі кошти стало відомо тільки 7 березня.

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Коли снаряди будуть в Україні

Зібрати таку велику суму непросто навіть для західних країн. Чехи справді зробили це досить швидко, але поки ми чекали, снаряди вже з'явилися.

Навіть за найоптимістичнішими сценаріями я очікував, що вони будуть до квітня. Але судячи з усього, скористались можливістю викупу частинами. Тому за останні дні більше повідомлень з фронту, що наша артилерія "оживає",

– розповів Євген Дикий.

Він додав, що нарешті заговорив "бог війни" й це має суттєвий вплив на загальну ситуацію. Тож чеський президент зробив серйозний внесок у перемогу України.

Чехія передасть Україні снаряди: що відомо