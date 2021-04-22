Чехія поставила Росії ультиматум і дедлайн для повернення своїх дипломатів

Прага закликала Москву повернути всіх висланих чеських дипломатів. Інакше кількість російських дипломатів у Чехії приведуть у відповідність до чисельності чеських у Росії.
Джерело:Укрінформ
Чехія вимагає повернути дипломатів
Для повернення дипломатів Прага дала Москві час до 12:00 22 квітня. Про це чеський міністр закордонних справ Якуб Кулганек заявив після зустрічі з послом Росії Олександром Змеєвським.
До теми Терористична атака Росії на країну НАТО, – посол України про вибухи у Чехії
Я поінформував посла, що Росія має час до 12:00, щоби дозволила повернення всіх висланих дипломатів до посольства в Москві. Якщо наші дипломати не матимуть можливості повернутися до Москви, я схвалю рішення щодо зниження кількості працівників у посольстві Росії у Празі,
– заявив міністр.
Він зауважив, ця кількість має відповідати нинішньому стану ситуації в чеському посольстві в Москві.
За словами міністра, з рішенням згідні і президент і прем'єр-міністр.
Кулганек наголосив, що з огляду на чисельність відповідних посольств, видворення 18 російських дипломатів нічим не грозить нормальному функціонуванню російського диппредставництва в Празі. Натомість реакція російської сторони – вислати 20 чеських представників, зокрема й заступника посла – фактично паралізувала роботу посольства Чехії.
Як відреагували у Росії
Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав "безперспективними" вимоги чеської сторони, пише ТАСС.
На питання, чи пристане Москва на вимоги Праги, він відповів так: "У посланні президент Володимир Путін говорив про безперспективність розмов з нами в стилістиці вимог".
Деталі дипломатичного скандалу
- Чеські правоохоронці заявили, що до вибухів на складі боєприпасів поблизу Врбетіце у 2014 році причетні російські спецслужби. 17 квітня Прага заявила, що висилає 18 дипломатів з посольства Росії. Їх запідозрили у співпраці з спецслужбами.
- У відповідь 18 квітня Кремль вирішив вислати 20 чеських дипломатів. Москва зазначила, що буцімто ніяких видимих причин для видворення російських представників нема.