Чехія розгляне можливість відрядження солдат в Україну

Уряд Чехії може відправити своїх військових в Україну. Вони допомагатимуть нашим Збройним силам протистояти Росії, якщо та нападе.

Чехія не залишить Україну сам на сам з Росією, – очільниця міноборони

Військових надішлють, якщо буде відповідний запит. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

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Якщо Чехію попросять прислати чеських солдатів в Україну – ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні,

– зазначила міністерка.

Яку саме кількість чеських військових можуть відправити на допомогу ЗСУ невідомо.

Чернохова зазначила, що Чехія, як і Україна, має досвід російського гніту, тому не залишить Україну наодинці з російською агресією.

"Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. Ми маємо спільну історію, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю", – вважає політикиня.

До речі, Чехія планує надіслати Україні снаряди для артилерії калібру 152 міліметри.

Держава готова прийняти біженців з України

Міністерка оборони зазначила, що у разі повномасштабного нападу Росії Чехія може прийняти біженців з України: "Якщо треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце – Чехія має допомогти тут".

Яку допомогу нададуть нашій державі партнери

США та Естонія нададуть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Литва та Латвія передадуть Збройним силам України переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Єврокомісія вирішила надати для підтримки нашої країні 1,2 мільярда євро спеціальної допомоги. Коли це рішення схвалять Єврорада та Європарламент, Києву відправлять перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

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7 – 8 лютого міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський здійснить візит в Україну разом зі словацьким і австрійським колегами. Політики обговорить із українським керівництвом конкретні кроки для допомоги.