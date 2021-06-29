Чехія виставила Росії рахунок за вибухи у Врбетіце: у Москві нахамили у відповідь
Джерело:телеграм Марії Захарової
Чехія вимагає, аби Росія компенсувала їм вибухи у Врбетіце. Мовиться про 30,5 мільйона доларів. У Росії шоковані такою заявою – там заявили, що це неприпустимо.
Зокрема, з такою позицією виступила представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. До неї приєднався і голова комітету Держдуми з міжнародних питань Леонід Слуцький.
До теми Майже 30,5 мільйона доларів: Чехія вимагає від Росії компенсації за вибухи у Врбетіце
Захарова: Таких називають "вимагачами"
Представниця МЗС зазначила, що Чехія "кожною новою дикою заявою підтверджує статус недружньої для Росії країни".
Що твориться в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно,
– обурилась Захарова.
Вона вважає, що Чехія діє за принципом російського прислів'я "покарати невинних, нагородити непричетних" і порівняла їх з вимагачами.
Слуцький: Не дочекаються
Російський депутат заявив, що ідея про компенсацію є абсурдною. Він не вважає, що російські спецслужби причетні до вибухів.
"У Празі, очевидно, не збираються спускати на гальмах весь цей "водевіль" з міфічною участю Петрова і Боширова в подіях у Врбетіце, всупереч всім заявам про незгоду з включенням Чехії в список недружніх країн", – сказав він.
Вуха від оселедця швидше дочекаються чеські політики, ніж будь-яких компенсацій від Росії, – запевнив Слуцький.
Він, як і Захарова, наголосив про нібито "завзятість Праги в навмисному погіршенні російсько-чеських відносин".
Вибухи у Врбетіце: коротко
- Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце відбулися у 2014 році. Чехія заявила, що до них причетна Росія.
- Лише 17 квітня 2021 року у Чехії заявили про висилку 18 співробітників російського посольства.
- Росія у відповідь також повідомила про висилку 20 чеських дипломатів. Кремль назвав такі дії "недружнім актом".
- Більшість країн підтримують Чехію. Зокрема, російських послів також вислали Словаччина, Румунія, Польща та країни Балтії.