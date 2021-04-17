Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою

Чехія висилає з країни 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві на користь російський спецслужб.

Російського посла у Празі вже проінформували про це рішення. Чеський міністр закордонних справ Ян Гамачек також розповів інші подробиці.

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Урядовець зазначив, що зібрану інформацію щодо дипломатів передали чеському президенту Мілошу Земану. Той погодився з рішенням МЗС країни.

За словами Гамачека, він повідомив російського посла Змеєвського, що "вирішив вислати усіх співробітників російського посольства в Празі".

Все тому, що чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцери російських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління, пише "Укрінформ".

Водночас чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш заявив, що офіцери російського ГРУ можуть бути причетними до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Що відомо про вибухи у Врбетіце

Мовиться про вибухи, які прогриміли на військових складах у чеських Врбетіце 16 жовтня і 3 грудня 2014 року.

Склад №16 і №12, орендовані компанією Imex Group, були знищені. Внаслідок інциденту загинули 2 людей.

Як відреагували у Росії

Як повідомляє Интерфакс, висилку дипломатів вже прокоментували у російській Держдумі. Там назвали ситуацію в європейських дипломатичних колах "дуже поганою".

"18 дипломатів – це вже зовсім надзвичайні речі. Причому немає ніяких видимих ​​підстав для цього", – переконаний депутат Дмитро Новіков.

Звідки ще висилають дипломатів Росії

Напередодні США оголосили, що висилають 10 російських дипломатів у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що у складі місії є представники російських спецслужб.

Вслід за Штатами 3 російських дипломатів вирішили вислати з країни й у Польщі. Таке рішення пояснили, зокрема, здійсненням ними діяльності, яка шкодить Польщі.

Водночас Україна висилає старшого дипломата Росії. Це відповідь на затримання та неправомірні звинувачення у бік українського консула у Санкт-Петербурзі.