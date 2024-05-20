У Чехії розбився малий літак, на борту перебувало двоє
Джерело:CTK
Вранці 20 травня у чеському місті Міловіце впав невеликий літак з пасажирами на борту. Внаслідок аварії постраждало 2 осіб.
Зазначається, що обоє отримали необхідну допомогу і наразі перебувають у лікарні. Обставини інциденту розслідуються.
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Деталі аварії у аеропорту
У аеропорту міста Міловіце, що у центральній Чехії, близько 10:30 за місцевим часом зазначав аварії малий літак. За попередньою інформацією, невеликий літак розбився в районі аеропорту під час посадки.
На борту повітряного судна перебувало двоє осіб. Вони отримали легкі поранення – рятувальники надали їм допомогу і доставили їх до лікарні в місті Нимбурк.
Ми вжили протипожежних заходів. На перший погляд, витоку робочих рідин не було. Коли подію розслідують, нас попросять допомогти в буксируванні уламків,
– сказала представниця рятувальної служби Вероніка Шворцова Мокова.
У Міловіце 20 травня впав малий літак / HZS CENTRAL BOHEMIAN REGION
У чеській поліції повідомили, що допомогли на місці події, але розслідування на себе візьме державний інститут із розслідування причин авіакатастроф.
В Ірані загинув президент
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі 19 травня потрапив в авіакатастрофу на північному заході країни. Журналісти Associated Press розповіли, що Раїсі перебував в Азербайджані 19 травня зранку, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу.
- Згодом офіційні джерела підтвердили смерть президента країни. Зокрема, інформаційне агенство уряду Ірану написало, що Раїсі "прийняв мученицьку смерть", коли "виконував свій обов'язок перед народом Ірану". Менш ніж за годину віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі підтвердив повідомлення.
- Як пише Інститут вивчення війни, смерть Раїсі матиме серйозні наслідки. Той вважався одним з головних претендентів на наступника Хаменеї на посаді верховного лідера. Проте ISW очікує, що інцидент не змінить нинішню траєкторію Ірану до більш жорсткою та консервативної політики.