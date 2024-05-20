У Чехії розбився малий літак, на борту перебувало двоє

Вранці 20 травня у чеському місті Міловіце впав невеликий літак з пасажирами на борту. Внаслідок аварії постраждало 2 осіб.

Зазначається, що обоє отримали необхідну допомогу і наразі перебувають у лікарні. Обставини інциденту розслідуються.

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Деталі аварії у аеропорту

У аеропорту міста Міловіце, що у центральній Чехії, близько 10:30 за місцевим часом зазначав аварії малий літак. За попередньою інформацією, невеликий літак розбився в районі аеропорту під час посадки.

На борту повітряного судна перебувало двоє осіб. Вони отримали легкі поранення – рятувальники надали їм допомогу і доставили їх до лікарні в місті Нимбурк.

Ми вжили протипожежних заходів. На перший погляд, витоку робочих рідин не було. Коли подію розслідують, нас попросять допомогти в буксируванні уламків,

– сказала представниця рятувальної служби Вероніка Шворцова Мокова.

У Міловіце 20 травня впав малий літак / HZS CENTRAL BOHEMIAN REGION

У чеській поліції повідомили, що допомогли на місці події, але розслідування на себе візьме державний інститут із розслідування причин авіакатастроф.

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