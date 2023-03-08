У Чехії роблять надувні HIMARS, ракети та танки, які можуть обманути ворога на полі бою

Чеська компанія Inflatech виробляє понад 30 різних надувних військових приманок: від танків і бронетехніки до літаків і гаубиць. Війна в Україні викликала попит на зброю, зокрема, – і на надувну.

У порівнянні з попереднім роком бізнес чеської компанії зріс на понад 30%, а її товари, за прогнозами, можуть мати більший попит ще 3 – 5 років.

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Як розповів гендиректор Inflatech Войтех Фрессер, потужність його компанії, що розташована у місті Децин на півночі Чехії, становить до 50 макетів на місяць.

Як надувна техніка обманює ворога

Надувна техніка призначена для введення в оману ворожих сил: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони помітили важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно у 100 тисяч доларів.

Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б відправити їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає,

– так Фрессер відповів на питання, чи постачають продукцію компанії в Україну.

Цікаво, що серед версій "приманок" є зокрема американські системи HIMARS. Так, ЗМІ припускають, що саме такі знищені надувні муляжі могли бути подані Росією як докази "ліквідації" РСЗВ в Україні.



Надувний танк-муляж / AP

Згідно з загальнодоступними джерелами, Росія вже "знищила" на 140% більше HIMARS, ніж було доправлено в Україну. Раніше у Чехії вже показували на відео надувну пастку, яку вороги часто плутають із західним військовим озброєнням.

Влітку, коли росіяни посилено хвалились тим, як один за одним знищують HIMARS, іноземні журналісти розповіли, що їх ціллю стали дерев'яні муляжі озброєння. За даними ЗМІ, поки Україна не втратила жодної установки HIMARS, яку нам надали західні партнери.