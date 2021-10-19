У Чехії стартувала процедура позбавлення повноважень президента Земана

19 жовтня 2021 , 15:17
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Джерело:

Novinky.cz

У Чехії у Сенаті погодились обговорити побавлення президентських повноважень президента Мілоша Земана. У глави держави раніше різко погіршився стан здоров'я, отож виконувати свої обов'язки він вже не може.

Про це повідомили у комітеті Сенату із конституції та парламентських процедур. Зденек Граба наголосив, що Земан не зможе повернутись у свій офіс ще протягом кількох тижнів.

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Рішення мають ухвалити обидві палати Сенату

Тепер черга – за верхньою палатою Сенату, яка може обговорити це рішення 5 листопада. Для позбавлення Земана повноважень необхідна згода обох палат парламенту.

Земана госпіталізували 10 жовтня

Зазначимо, що 10 жовтня Мілоша Земана госпіталізували – це сталось після зустрічі з прем'єром Андрієм Бабішем. Поки що Земан перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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Що відомо про захворювання Земана

  • Мілошу Земану – 77 років.
  • Він страждає від нейропатії нижніх кінцівок, саме тому він змушений пересуватись в інвалідному візку.
  • Також президент Чехії хворіє на діабет.
  • Причина останньої госпіталізації президента – невідома, ЗМІ пишуть, що, можливо, це сталось через проблеми з печінкою.
Автор: Ірина Пундор