У Чехії стався витік хімікатів на очисному підприємстві: є загиблі

У Чехії у місті Пльзень 18 червня сталася аварія на промисловому підприємстві з очищення стічних вод. Відомо про сімох постраждалих.
На жаль, двоє із них померли у лікарні. Тим часом місцевим мешканцям влада порадила не відчиняти вікна.
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Аварія з трагічними наслідками сталася у Чехії: що відомо
18 червня на підприємстві з очищення стічних вод у місті Пльзень у Чехії сталася аварія. Зафіксовано витік речовин з високою концентрацією сполук сірки.
- Наразі місцева влада радить жителям міста не відчиняти вікна, хоча й запевняє, що загрози немає. Тим часом правоохоронці перекрили дороги до підприємства, де виникла надзвичайна ситуація.
- Відомо, що через витік хімікатів постраждали семеро людей. Троє постраждалих змогли самостійно вийти з зони ураження, інших чотирьох виносили рятувальники.
Постраждалих терміново госпіталізували, але, на жаль, життя двох із них врятувати не вдалося. Ще дві людини – у важкому стані у реанімації.
У хімічній аварії в Чехії загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали / Фото blesk.cz
Обставини та причини аварії з’ясовуватиме слідство. Наразі відомо тільки те, що на підприємстві у повітрі – значна концентрація сірководню та сульфіту.
Інші аварії на хімічних підприємствах у червні 2021
- У США в містечку Роктон у штаті Іллінойс 15 червня пожежа на хімічному підприємстві створила загрозу екологічної катастрофи у регіоні. Утім, під час самого інциденту ніхто не постраждав.
- 12 червня у провінції Гуйчжоу в Китаї життя втратили восьмеро людей. А все через витік хімікатів, який стався під час вивантаження метилформіату з автомобіля.
- 8 червня у місті Шіхецзи (також у Китаї) сталися вибух і масштабна пожежа на хімічному заводі з виробництва полікремнію. За даними уряду – жертв не було.