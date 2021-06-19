У Чехії стався витік хімікатів на очисному підприємстві: є загиблі

У Чехії у місті Пльзень 18 червня сталася аварія на промисловому підприємстві з очищення стічних вод. Відомо про сімох постраждалих.

На жаль, двоє із них померли у лікарні. Тим часом місцевим мешканцям влада порадила не відчиняти вікна.

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Аварія з трагічними наслідками сталася у Чехії: що відомо

18 червня на підприємстві з очищення стічних вод у місті Пльзень у Чехії сталася аварія. Зафіксовано витік речовин з високою концентрацією сполук сірки.

Наразі місцева влада радить жителям міста не відчиняти вікна, хоча й запевняє, що загрози немає. Тим часом правоохоронці перекрили дороги до підприємства, де виникла надзвичайна ситуація.

Відомо, що через витік хімікатів постраждали семеро людей. Троє постраждалих змогли самостійно вийти з зони ураження, інших чотирьох виносили рятувальники.

Постраждалих терміново госпіталізували, але, на жаль, життя двох із них врятувати не вдалося. Ще дві людини – у важкому стані у реанімації.



У хімічній аварії в Чехії загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали / Фото blesk.cz

Обставини та причини аварії з’ясовуватиме слідство. Наразі відомо тільки те, що на підприємстві у повітрі – значна концентрація сірководню та сульфіту.

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