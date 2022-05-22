Чекали 3 доби: до Запоріжжя прорвалася частина машин із заблокованої автоколони

У районі Василівки, що на Запоріжжі, росіяни довго блокували виїзд мирних мешканців на підконтрольну ЗСУ територію України. Врешті частині автівок вдалося потрапити до обласного центру.

Зауважте, що на Півдні загарбники також блокують виїзд цивільних. Вони вимагають тисячу доларів, а потім стріляють услід автівкам мирних українців.

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Частина автівок цивільних дісталися до Запоріжжя

У районі Василівки росіяни довго блокували проїзд переселенців, які бажають покинути тимчасово окуповані території Запорізької області. 21 квітня там нарешті розпочався рух автомобілів.

За 3 доби очікування там зібралося близько тисячі автівок із різних населених пунктів Запорізької області. Наразі прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин,

– розповіли у Запорізькій ОВА.

Водночас у Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Місцеві жителі розповіли, що у випадку відмови підприємців продавати товари за валюту країни-агресорки, з ними проводять "профілактичні бесіди".

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Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко

Російські окупанти усіляко намагаються створити картинку "добровільної" співпраці з ними місцевого населення.

Зокрема, на Запоріжжі росіяни збирають персональні дані пенсіонерів. Вони обіцяють літнім українцям, що за добровільне надання їм дадуть 10 тисяч російських рублів. Таку "схему" ворог втілює в Мелітополі.

У Василівці ж загарбники діють навпаки. Вони пропонують фінансову допомогу, однак щоб її отримати необхідно надати усі свої персональні дані.

Також у Мелітополі окупаційна влада намагається поширювати свою ідеологію. У місті почали з'являтися банери до 220-річчя створення Таврійської губернії.

Водночас мешканці села Інженерне Пологівського району повідомили, що на території громади є численна кількість окупантів. Село перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Своєю чергою, на Донбасі місцеве населення чинить російським загарбникам активний спротив. Люди не лише саботують вказівки окупантів, а й відмовляються йти з ними на співпрацю.

Особливо це стосується мобілізаційного процесу – цивільні готові до арешту, однак відмовляються ставати "гарматним м'ясом" у війні проти України.

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