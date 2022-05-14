Чекаємо нову "підводну" серію, – Гайдай про наміри росіян знову форсувати Сіверський Донець

Ворог не полишає спроб просунутись вглиб України на Луганщині. Зокрема, російські окупанти готуються знову форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА у короткому зведенні за 14 травня на своїй сторінці у фейсбук. Посадовець також дав коментар щодо актуальної ситуації на Луганщині в етері телеканалу іномовлення "Freeдом".

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Російські окупанти намагатимуться знову форсувати річку Сіверський Донець

Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти готуються знову спробувати зробити переправу для своєї техніки через річку Сіверський Донець у Білогорівці. При цьому цілий батальйон ворога, за словами очільника Луганської ОВА, відмовляється це робити.

Ідіоти… Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають, і цілий батальйон відмовився йти в атаку,

– зазначив Гайдай.

Разом з тим очільник Луганської ОВА підкреслив, що скоро до Білогорівки ворог планує підтягнути "свіжачок" – 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже просувається у наш бік з окупованих раніше росіянами територій України. "Чекаємо чергову "підводну" серію у Білогорівці", – додав Гайдай.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вже неодноразово намагались форсувати Сіверський Донець, втім бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сили України руйнували всі їхні плани. Загалом ворог здійснив 9 невдалих спроб понтонної переправи через річку, при цьому втратив вже 73 одиниці техніки.

Вечірнє зведення Сергія Гайдая щодо ситуації на Луганщині 14 травня: дивіться відео

Ситуація на Луганщині: коротко

На Луганщині тривають активні бої. Ворог перекинув на територію області величезну кількість військової техніки й живої сили. Сергій Гайдай розповів, що російських військових в області – багато, як тарганів, хоча багато з них відмовляються йти у наступ.

Разом з тим щодня російські окупанти руйнують на Луганщині щонайменше 50 будинків. Країна агресорка буквально намагається перетворити область на пустелю.

При цьому 14 травня вперше за довгий період з прифронтового Сєвєродонецька вдалось евакуювати 17 осіб, троє з них – діти.

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