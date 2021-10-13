Чекаємо сигнал з Москви, – Кулеба про зустріч у нормандському форматі

Кулеба наголосив, що зустріч не відбувається, тому що Лавров уникає її. Президент держави-агресора Володимир Путін має дати дипломату чітку вказівку.

До теми У Кремлі підтвердили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"

Вказівка може надійти у результаті розмови президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель з Путіним.

Україна готова до зустрічі, але чекає сигналу з Росії.

Чекаємо на сигнал з Москви. Поки ніяких сигналів не отримували,

– заявив Кулеба.

Що цьому передувало

Меркель та Макрон почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі у 2019 році.

Також домовились про проведення зустрічі глав МЗС країн. У Єлисейському палаці зазначили, що це може бути вже найближчими тижнями.

"Нормандська четвірка", тобто Меркель, Макрон, Путін та Зеленський востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року. Ще одна зустріч мала бути у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Тепер Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт.