Чекаємо сигнал з Москви, – Кулеба про зустріч у нормандському форматі

13 жовтня 2021 , 12:19
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Джерело:

24 канал

Міністер закордонних справ Дмитро Кулеба готовий до зустрічі глав МЗС у нормандському форматі. Однак це блокує його російський колега Сергій Лавров.

Кулеба наголосив, що зустріч не відбувається, тому що Лавров уникає її. Президент держави-агресора Володимир Путін має дати дипломату чітку вказівку.

До теми У Кремлі підтвердили підготовку до зустрічі "нормандської четвірки"

Вказівка може надійти у результаті розмови президента Франції Еммануеля Макрона та канцлерки Німеччини Ангели Меркель з Путіним.

Україна чекає сигналу з Москви

Україна готова до зустрічі, але чекає сигналу з Росії.

Чекаємо на сигнал з Москви. Поки ніяких сигналів не отримували,
– заявив Кулеба.

Що цьому передувало

  • Меркель та Макрон почергово провели перемовини з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. 
  • Обговорили реалізацію заходів з саміту у Парижі у 2019 році.
  • Також домовились про проведення зустрічі глав МЗС країн. У Єлисейському палаці зазначили, що це може бути вже найближчими тижнями.
Зауважте! "Нормандська четвірка", тобто Меркель, Макрон, Путін та Зеленський востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року. Ще одна зустріч мала бути у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Тепер Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт.
Автор: Ольга Музика