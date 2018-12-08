Центральний матч чемпіонату АНглії у суботу, 8 грудня – протистояння "Челсі" та "Манчестер Сіті". В Україні цей матч можна буде переглянути онлайн.

Матч "Челсі" – "Манчестер Сіті" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 19:25, сам матч розпочнеться о 19:30. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Тур Online", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч.

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Дивитися онлайн матч "Челсі" – "Манчестер" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, матч "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу читайте на сайті 24 Каналу.

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