13:23
8 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Нова легенда від російських ЗМІ. Патріотизм в стакані
      Вєсті Кремля
      22:18, 7 грудня
      Вєсті.UA. Пустотливі ручки депутатів. Самка Богомолець
      Вєсті.UA
      21:36, 7 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Челсі – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

      42 Читать новость на русском
      Челсі - Манчестер Сіті: прогноз на матч
      Челсі – Манчестер Сіті прогноз букмекерів

      У суботу, 8 грудня, відбудеться один з центральних матчів чемпіонату Англії – "Челсі" прийматиме "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

      Ще перед матчем наставник "Челсі" Маурісіо Саррі заявив, що не знає, як перемогти команду Пепа Гвардіоли. Тож не впевнений, що його команда зможе виграти і цей матч проти "Манчестер Сіті". Але такі слова можуть видаватися лише як слова люб’язності, і тренер лондонського клубу зробить усе, щоб перемогти у домашньому матчі. При цьому, що "МанСіті" у цьому матчі не допоможуть одразу два ключові гравці – півзахисник Кевін де Брюйне та нападник Серхіо Агуеро.

      Читайте також: УЄФА не дозволив "Арені Львів" приймати гру "Шахтаря": названо причини

      Попри це, букмекери більше шансів на перемогу віддають саме гостям "Стемфорд Брідж". У William Hill оцінили перемогу "Манчестер Сіті" коефіцієнтом 2,00. На те, що "Челсі" переможе на власному полі, їх експерти виставили показник 3,70. Більш ймовірною є нічия у цьому матчі – 3,60.

      Схожі показники виставили й в PariMatch. От тільки в них коефіцієнт 3,70 і на те, що "Челсі" виграє, і на те, що матч закінчиться внічию. Перемога гостей – 2,03.

      Найвищий коефіцієнт на перемогу "Челсі" дає Marathon bet – 3.92. При цьому що перемога "МанСіті" майже без змін 2,01, а нічия – 3,70.

      Читайте також: Ключовий захисник "Шахтаря" зламав палець і може пропустити матч Ліги чемпіонів

      Щодо прогнозу від "Фаворит спорт", то у них коефіцієнт на перемогу лондонської команди на рівні 3,75. На те, що переможе команда з Манчестера – 2,02. Нічийний результат – 3,55.

      Нагадаємо, матч "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Челсі Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      сьогодні , 13:17 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
      Яніна Ткачук 7838
      Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      сьогодні , 13:02 Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку
      83
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сьогодні , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 70
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сьогодні , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 87
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сьогодні , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1534
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Дайджест: "Шахтар" хоче виграти Лігу Європи, "Динамо" - пройти якомога далі
       16 грудня 2013 , 22:05
      Фоменко викликав у збірну п'ять новачків
       22 серпня 2014 , 14:46
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук