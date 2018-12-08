У суботу, 8 грудня, відбудеться один з центральних матчів чемпіонату Англії – "Челсі" прийматиме "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.

Ще перед матчем наставник "Челсі" Маурісіо Саррі заявив, що не знає, як перемогти команду Пепа Гвардіоли. Тож не впевнений, що його команда зможе виграти і цей матч проти "Манчестер Сіті". Але такі слова можуть видаватися лише як слова люб’язності, і тренер лондонського клубу зробить усе, щоб перемогти у домашньому матчі. При цьому, що "МанСіті" у цьому матчі не допоможуть одразу два ключові гравці – півзахисник Кевін де Брюйне та нападник Серхіо Агуеро.

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Попри це, букмекери більше шансів на перемогу віддають саме гостям "Стемфорд Брідж". У William Hill оцінили перемогу "Манчестер Сіті" коефіцієнтом 2,00. На те, що "Челсі" переможе на власному полі, їх експерти виставили показник 3,70. Більш ймовірною є нічия у цьому матчі – 3,60.

Схожі показники виставили й в PariMatch. От тільки в них коефіцієнт 3,70 і на те, що "Челсі" виграє, і на те, що матч закінчиться внічию. Перемога гостей – 2,03.

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Челсі" дає Marathon bet – 3.92. При цьому що перемога "МанСіті" майже без змін 2,01, а нічия – 3,70.

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Щодо прогнозу від "Фаворит спорт", то у них коефіцієнт на перемогу лондонської команди на рівні 3,75. На те, що переможе команда з Манчестера – 2,02. Нічийний результат – 3,55.

Нагадаємо, матч "Челсі" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 8 грудня. Початок зустрічі о 19:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.