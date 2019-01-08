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      Чемпіон WBC не проти провести бій з Василем Ломаченком

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      Хосе Рамірес не проти битися з Василем Ломаченком
      Хосе Рамірес не проти битися з Василем Ломаченком

      Чемпіон WBC в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (23-0, 16 КО) заявив, що готовий битися з Василем Ломаченко (12-1, 9 КО), якщо українець підніметься у вазі.

      Про це сам боксер розповів в інтерв'ю EsNews.

      Читайте також: Принциповий суперник Ломаченка розповів, чому відмовився від бою з українцем

      Я легко роблю 63,5 кг і, думаю, що якщо прийде нагода битися з Ломаченком, то я скористаюся нею перед тим, як піти за іншими поясами в першій напівсередній вазі. І наш бій можливий, адже ми обидва боксери Top Rank. Якщо я об'єднаю пояси в своєму дивізіоні і буду відчувати, що моє тіло може більше, то в 2020 році можу піднятися в напівсередню вагу до Теренса Кроуфорда, який також з Top Rank,
      - заявив Рамірес.

      Нагадаємо, раніше Ломаченко розповів, що бій проти володаря титулу WBC Майкі Гарсії (39-0, 30 КО) відкладається, так як для поєдинку проти американця потрібно піднятися у вагу 63,5 кг, однак в українського боксера поки інші плани.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Василь Ломаченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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