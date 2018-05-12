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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чемпіонат світу з хокею: Канада пропускає п’ять шайб, Білорусь вилітає з елітного дивізіону

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Білорусь вилітає
Білорусь вилітає

У матчах шостого туру на Чемпіонат світу з хокею у Данії у суботу, 12 травня, було зіграно одразу 6 матчів. В одному з них визначився і невдаха турніру, який покине елітний дивізіон.

Група А

Словаччина – Швеція 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Попри підсумкову поразку у овертаймі, Швеція стала першою командою на Чемпіонаті, яка гарантувала собі місце у чвертьфіналі турніру. Словаччина ще такого права не заробила.

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Австрія – Білорусь 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Зате на чемпіонаті визначилася команда, яка покине елітний дивізіон. Це стане Білорусь. Вперше за 15 років. На чемпіонаті світу білоруси не виграли жодного матчу, а їх різниця закинутих-пропущених шайб складає 4:29. Шанси на збереження прописки у них був у матчі з Австрією, яка теж була на дні турнірної таблиці. Однак і тут збірна Білорусі зазнала поразки.

Росія – Швейцарія 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Росія та Швейцарія показали неймовірний матч на Чемпіонаті світу, а фортуна більше усміхнулася росіянам, які в підсумку і перемогли.

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Група B

Латвія – Німеччина 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Латвії, щоб потрапити у плей-офф, слід було перемагати у матчі з Німеччиною. Що вони успішно і зробили. Хоча першу шайбу закинули лише на 36:54 хвилині матчу. Зате у третьому періоді відзначили ще двічі.

Данія – Південна Корея 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Скласти компанію Білорусі, скоріш за все, доведеться Південній Кореї. Її збірна поступилася у шостому матчі, а різниця у шайбах складає 4:45. Лише збірна США за одну гру зуміла закинути 13 шайб. Для Південної Кореї все визначиться у матчі з Норвегією, яка теж перебуває на дні турнірної таблиці. Хоча якщо Норвегія зіграє хоча б у нічию зі США, останній матч не матиме значення.

Канада – Фінляндія 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Дещо неочікуваний результат показали збірні Канади та Фінляндії. Фіни зуміли ще у першому періоді відзначитися тричі, двічі реалізувавши більшість. А у третьому періоді з різницею в 10 секунд закинути ще дві шайби.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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