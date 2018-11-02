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      Чемпіонка світу з вільної боротьби Алла Черкасова – найкраща спортсменка жовтня в Україні

      35 Читать новость на русском
      Алла Черкасова
      Алла Черкасова

      Національний олімпійський комітет України визнав чемпіонку світу з вільної боротьби Аллу Черкасову найкращою спортсменкою жовтня в Україні. Її наставника Олексія Мельника названо найкращим тренером другого осіннього місяця.

      Високого визнання НОК 29-річна борчиня удостоєна завдяки блискучому виступу на чемпіонаті світу, що відбувся в Будапешті (Угорщина).

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      Нагадаємо, що у ваговій категорії до 68 кілограм Алла здобула медаль найвищого ґатунку, ставши найсильнішою борчинею Планети. Успішно подолавши шлях до вирішальної сутички, українка поступалась у фіналі молодій француженці Кумба Ларрок, однак проявила справжній чемпіонський характер і вирвала таку бажану яскраву перемогу.

      Відзначимо, що Алла Черкасова вперше отримує звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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