Через 3 тижні після ДТП: померла жінка, яку в Луцьку збив неповнолітній
Джерело:фейсбук Романа Кравчука
У Луцьку померла 39-річна жінка, яку на пішохідному переході збив 16-річний водій. Жахлива ДТП трапилася ще 12 грудня.
Про смерть жінки, яка отримала внаслідок наїзду важкі травми, у мережі повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.
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У Луцьку померла жінка, яку 3 тижні тому збив неповнолітній
39-річна жінка, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, на жаль, померла,
– написав Кравчук.
За словами депутата, життя жінки обірвалося у ніч на 2 січня.
Від усієї громади він висловив щирі співчуття чоловіку, синам та рідним померлої. Чоловік також закликав підтримати сім'ю у складний час.Нагадаємо, внаслідок цієї ж ДТП постраждав і 5-річний син померлої жінки. Хлопчик кілька днів провів у лікарні, однак згодом його відпустили додому.
Жахлива аварія у Луцьку: що відомо
- У Луцьку 12 грудня 16-річний водій та його друзі на авто тікали від поліції. Свої витівки вони знімали на відео та публікували у мережі. На вимогу правоохоронців зупинитися водій рушив на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.
- У ДТП постраждали 6 людей. У більшості діагностували легкі травми, окрім 39-річної жінки. Одразу після госпіталізації їй прооперували ногу.
- Винуватцю аварії вже обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців домашнього арешту. Підліток також зможе відвідувати заняття в училищі. Якщо його вину доведуть у суді, юнак проведе у тюрмі до 8 років.
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Текст допису Романа Кравчука:
39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, – на жаль, сьогодні вночі померла.
Від усієї громади, якою збирали допомогу висловлюємо щирі співчуття чоловіку, синочкам та рідним.
Друзі підтримаймо і допоможемо чоловіку та синочкам у цей складний для них час.
Для того, щоб допомогти сім’ї можна переказати кошти на картку чоловіка – Вакульчук Олександр Володимирович 4149 4993 9195 6024