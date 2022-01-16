Через агресію Росії щодо України: Блінкен поговорив з главою МЗС Франції

16 січня 2022 , 19:31
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Джерело:

твітер Ентоні Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Жан-Івом Ле Дріаном. Політики спілкувались про "спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

Розмова відбулась 16 січня. Підсумками розмови у твітері поділився Ентоні Блінкен.

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Блінкен та Ле Дріан обговорили зусилля щодо підтримки України

Важлива телефонна розмова була сьогодні (мовиться про 16 січня – 24 канал) з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном,
– написав Блінкен.  

Політик пояснив, що спілкувались про:

  • дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України;
  •  а також про спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

До речі, 15 січня Ентоні Блінкен спілкувався з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Під час розмови вони обговорили ситуацію довкола України через загрозу російського вторгнення. Вони обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу.

Коротко про заяви заходу через агресію Росії

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Повний текст публікації Ентоні Блінкена 

Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. 

 

Автор: Діана Квасневська