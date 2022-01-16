Через агресію Росії щодо України: Блінкен поговорив з главою МЗС Франції

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Жан-Івом Ле Дріаном. Політики спілкувались про "спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

Розмова відбулась 16 січня. Підсумками розмови у твітері поділився Ентоні Блінкен.

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Блінкен та Ле Дріан обговорили зусилля щодо підтримки України

Важлива телефонна розмова була сьогодні (мовиться про 16 січня – 24 канал) з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном,

– написав Блінкен.

Політик пояснив, що спілкувались про:

дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України;

а також про спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".

До речі, 15 січня Ентоні Блінкен спілкувався з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Під час розмови вони обговорили ситуацію довкола України через загрозу російського вторгнення. Вони обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу.

Коротко про заяви заходу через агресію Росії

14 січня Ентоні Блінкен заявив, що Захід повинен рішуче захищати Україну від вторгнення Росії. Політик зауважив, що саме від розв'язки цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.

У випадку нападу Росії на Україну Штати мають 18 сценаріїв розвитку подій. За словами заступниці держсекретаря США Вікторія Нуланд, – якщо Кремль таки нападе, то від США та її союзників у ЄС буде серйозна відповідь.

У цей же день Євросоюз оприлюднив 10 кроків у сфері європейської безпеки та заявив, що готовий дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії.

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Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.