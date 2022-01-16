Через агресію Росії щодо України: Блінкен поговорив з главою МЗС Франції
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Жан-Івом Ле Дріаном. Політики спілкувались про "спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".
Розмова відбулась 16 січня. Підсумками розмови у твітері поділився Ентоні Блінкен.
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Блінкен та Ле Дріан обговорили зусилля щодо підтримки України
Важлива телефонна розмова була сьогодні (мовиться про 16 січня – 24 канал) з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном,
– написав Блінкен.
Політик пояснив, що спілкувались про:
- дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України;
- а також про спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України".
До речі, 15 січня Ентоні Блінкен спілкувався з главою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Під час розмови вони обговорили ситуацію довкола України через загрозу російського вторгнення. Вони обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу.
Коротко про заяви заходу через агресію Росії
- 14 січня Ентоні Блінкен заявив, що Захід повинен рішуче захищати Україну від вторгнення Росії. Політик зауважив, що саме від розв'язки цієї кризи залежить майбутнє міжнародної безпеки.
- У випадку нападу Росії на Україну Штати мають 18 сценаріїв розвитку подій. За словами заступниці держсекретаря США Вікторія Нуланд, – якщо Кремль таки нападе, то від США та її союзників у ЄС буде серйозна відповідь.
- У цей же день Євросоюз оприлюднив 10 кроків у сфері європейської безпеки та заявив, що готовий дати пряму відповідь на будь-яку агресію Росії.
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Повний текст публікації Ентоні Блінкена
Важлива телефонна розмова була сьогодні з міністром закордонних справ Франції Ле Дріаном про дискусії між міністрами закордонних справ країн-членів ЄС, присвячені триваючій російській агресії проти України, і про наші спільні зусилля з підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.