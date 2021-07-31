Таліби в Кандагарі вбили десятки і поранили сотні мирних жителів, – ООН

За підрахунками місії ООН в Афганістані, за період з 16 по 30 липня 2021 року через атаки "Талібану" постраждали близько 300 людей. Точну кількість загиблих не повідомили, а поранення отримали близько 230 мирних жителів.

Представники місії ООН підкреслюють, що реальна кількість постраждалих може бути більшою.

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Бої за місто не вщухають

У середині липня "Талібан" здійснює атаки на місто Кандагар. Місія ООН в Афганістані глибоко схвильована загостренням конфлікту в місті і попереджає, що у разі продовження бойових дій, кількість постраждалих зросте.

Глибоко стурбовані ескалацією насильства в Кандагарі і його околицях на тлі безперервних атак талібів на місто. З 16 липня отримали поранення понад 230 мирних жителів,

– йдеться у повідомленні організації.

Місія продовжує працювати над виявленням усіх постраждалих через бої.

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