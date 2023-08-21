Скоро доведеться закрити небо: пів сотні літаків не змогли сісти в Москві через атаку дрона

У Москві зранку 21 серпня не змогли приземлитися пів сотні літаків. Після того, як було оголошено план "Килим", у московських аеропортах затримки десятків рейсів.

У Росавіації повідомили, що зранку 21 серпня майже 50 літаків не змогли приземлитися у Москві, пише 24 Канал. Літаки були перенаправлені в інші аеропорти.

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У Росії затримують рейси

Хоча всі обмеження на використання повітряного простору в Москві вже знято, однак в трьох московських аеропортах 94 рейси затримуються. Повідомляється, що один рейс скасовано.

Мовиться про аеропорти "Внуково", "Домодєдово" і "Шереметьєво". Станом на 9:27 за московським часом у "Внуково" затримано 29 рейсів; у "Домодєдово" затримано 20 рейсів і один скасовано; у "Шереметьєво" 45 рейсів затримано.

Затримки в московських аеропортах збіглися у часі з атакою невідомого безпілотника. У російському міноборони заявили, що буцімто сили ППО знищили якийсь безпілотник над Істринським районом Московської області.

Зранку 21 серпня росіяни закрили небо над усіма аеропортами Москви нібито через дрон. Окупанти традиційно оголосили режим "Килим".

Що відомо про атаку безпілотника

Зранку 21 серпня жителі російського Одинцовського району повідомили про кілька вибухів у небі. Водночас у Росії заявили, що нібито збили безпілотник.

Мер Москви Сергєй Собянін раптом повідомив, що силами ППО буцімто збито безпілотник на підльоті до Москви. Спершу Собянін заявив, що постраждалих унаслідок падіння дрона немає.

Та згодом губернатор Підмосков'я Андрєй Воробйов заявив, що двоє людей постраждали через падіння уламків.

Додамо, що згодом вибухи чули у Ростові-на-Дону. За словами місцевих, "пролунав гучний потрійний вибух", який було чутно у різних районах міста.

. Попри військову агресію проти України, у Росії досі відкрите небо для цивільних польотів. Через те, що Росія не закриває свій повітряний простір, вона наражає на небезпеку цивільних. Зокрема, росіяни завдають ракетних ударів по Україні, поки в небі перебувають цивільні літаки.