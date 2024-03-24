Через атаку у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і ЛЕП, на Нікопольщині – енергооб'єкт

Російські війська 24 березня атакували Дніпропетровську область ударними БпЛА. В ОВА розповіли про наслідки атаки.

Внаслідок падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.

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Атака по Дніпропетровській області

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поділився подробицями наслідків атаки російських військових по області ударними БпЛА.

Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів. А ще 3 тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили,

– розповів Сергій Лисак.

Він повідомив, що аварійно-відновлювальні бригади працюють.

Також він розповів, що цілив противник по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. За його словами, уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

Крім цього, начальник Дніпропетровської ОВА зазначив, що ворог двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. "Страждали Марганець і Покровська сільська громада", – повідомив Сергій Лисак.

На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Прокоментував ситуацію і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що було збито 7 ударних БпЛА типу "Шахед", спрямованих на Кривий Ріг. Олександр Вілкул наголосив, що були падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що для ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

Тимчасово зупинено роботу "Теплоцентралі", щоб уникнути гідроударів. Частину лікарень було переведено на роботу від генераторів. Котельні "Тепломережі", водоканал, міський електротранспорт – у роботі. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи – працюють,

– розповів голова ради оборони Кривого Рогу.

Олександр Вілкул також додав, що у Криворізькому районі обстрілів з артилерії та РСЗВ не було.

Скільки ворожих цілей збили в Дніпропетровській області

Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, розповів, що вночі українські оборонці неба збили 15 ворожих безпілотників.

"8 приземлили у Криворізькому районі, 7 – у Нікопольському", – додав Сергій Лисак.

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