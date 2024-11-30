Через атаку по Дніпропетровщині горять будинки й магазин, могли постраждати люди

Росія обстріляла Дніпропетровську область увечері 30 листопада. В ОВА розповіли про наслідки.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на ОВА. У Повітряних силах писали про загрозу балістики, відтак у регіоні пролунали вибухи. Спершу мовилося, що це сталося в самому Дніпрі.

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Які наслідки обстрілу Дніпропетровщини сьогодні

Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі,

– написав Сергій Лисак.