Через бойові дії пожежники не можуть на повну гасити нафтобазу під Васильковом, – ДСНС
27 лютого 2022 , 03:16Читать новость на русском
У Василькові окупанти влучили у нафтобазу. Оскільки росіяни не припиняють бойових дій, рятувальники не можуть на повну почати гасити пожежу.
Про це розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі каналу "Рада". Вона додала, що наразі загрози життю громадян немає.
Важливо Після ракетного обстрілу Василькова горить нафтобаза : екологічна шкода – колосальна
Що відомо про обстріл Василькова
Окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Вони влучили у нафтобазу. Зайнялась сильна пожежа.
Заступник глави МВС Антон Геращенко констатував, що екологічна шкода – колосальна. Скоріше за все, горітиме довго.
Що робити під час техногенних катастроф
У Держспецзв'язку дали кілька порад, що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах:
- Найперше треба зачинити вікна та без нагальної потреби не відчиняти їх.
- Не можна довго бути на вулиці.
- Користуватися системою кондиціонування та очищення повітря. Поставити у помешканні або місці перебування місткості з водою.
- Постійно проводити вологе прибирання.
- Носити вологі маски, якщо відчувається дим.
- Не вживати газовані напої.
- Пити 2 – 3 літри води щодня.
- Промивати ніс та горло.
- Декілька разів на день приймати душ.