Через дії окупантів в Азовському морі почала гинути риба, в Чорному – дельфіни
У Чорному та Азовському морях масово гине фауна. Це відбувається через російське вторгнення.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та очільник науково-дослідного відділу парку "Тузлівські лимани" на Одещині Іван Русєв, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Окупанти з'їли йоркширського тер'єра на Херсонщині
Мор риби біля Маріуполя
В акваторії Азовського моря маріупольці спостерігають початок мору риби, зокрема, дельфінів. Такі явища можливі в морі лише в період аномальної спеки в липні.
Враховуючи те, що температура повітря зараз значно нижча, можна зробити висновок про наявність хвороби в морській воді. Вочевидь, мор риби зумовлений війною Росії проти України.
Море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням,
– написав Петро Андрющенко.
У Чорному морі гинуть дельфіни
Водночас Іван Русєв повідомляє про масовий мор дельфінів у Чорному морі. Еколог наголошує, що ссавці стали жертвами через повномасштабне вторгнення Росії. Як приклад він наводить ситуацію, що нещодавно сталася в Болгарії. У гирлі річки Ропотамо, тобто в Чорному морі, з'явилося кілька дельфінів, які навіть не здатні були орієнтуватися і були дуже слабкими.
Деякі з дельфінів мали опіки від вибухів бомб або мін, і вони вже не могли зорієнтуватися і, звісно, не могли шукати собі їжу,
– пише Іван Русєв.
За оцінками експертів, які оглядали ссавців, вони не могли їсти щонайменше 10 днів. Ті, які не обгоріли, зазнали внутрішніх пошкоджень і сильно постраждали. Таких поранених або загиблих дельфінів у Чорному морі течією заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччині і до берегів України.
Еколог каже, що в межах Нацпарку "Тузлівські лимани" на березі моря можна теж побачити мертвих дельфінів.
У різних місцях піщаного пересипу зустрічаються і мертві дельфіни – як наслідки війни рашистських варварів, які використовують потужні гідролокатори і дезорієнтують тварин,
– розповідає очільник науково-дослідного відділу парку.
Експерти припускають, що в Чорному морі з початку війни і до теперішнього часу загинуло вже декілька тисяч дельфінів.
У Чорному та Азовському морях гине риба / Фото Івана Русєва та Петра Андрющенка
Тварини підриваються на мінах і розтяжках
Внаслідок російської агресії гине дуже багато тварин. Зокрема, в зоні відчуження вони часто підриваються на мінах чи розтяжках. Через "сліди" росіян у лісах також можуть виникати пожежі.
Зверніть увагу – політолог Ігор Чаленко вважає, що Путін до кінця року атакуватиме Україну: відео