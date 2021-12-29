Через дії Росії: НАТО майже 300 разів підіймали авіацію на перехоплення літаків

В Альянсі розповіли, що майже 300 разів піднімали в небо авіацію через дії Росії. Зокрема причиною слугували військові повітряні судна Кремля.

Відповідною інформацією поділились у НАТО. Мовиться про вильоти У 2021 році.

До теми США залишать авіаносець у Середземному морі через російські війська біля України

У НАТО розповіли, що кілька сотень разів підіймали авіацію через дії Росії

У Північноатлантичному альянсі розповіли, що літаки НАТО найчастіше здійснювали вильоти в Східній Європі через російські військові повітряні судна. Адже авіація Кремля літала близько до повітряного простору країн-членів.

У 2021 році у відповідь на дії російської авіації виконали 290 з 370 вильотів. Більшість з них мали місце в Балтійському регіоні навколо Естонії, Латвії та Литви, де організація здійснює повітряну охорону,

– розповіли у НАТО.

До речі, у США заявили, що через ситуацію на російсько-українському кордоні ударна група кораблів Військово‑Морських сил США залишиться у Середземному морі. До неї входять авіаносець USS Harry S. Truman та 5 суден, які його супроводжують. Судна поки не починатимуть рух на Близький Схід, хоч планували. Відповідний указ віддав міністр оборони США Ллойд Остін.

Війська Росії біля кордону України

Протягом майже двох місяців триває ескалація з боку Росії. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, з жовтня 2021 року кількість російських військових біля українських кордонів зросла з 93 до 104 тисяч, що не вважають значним збільшенням.

Дмитро Кулеба заявив, що наразі ми перебуваємо в одному міліметрі від перетину червоних ліній. На думку міністра, протягом року рівень загрози нападу Росії суттєво зріс.

Через ескалацію зі сторони Москви США та Росія 10 січня 2022 року проведуть перемовини. Говоритимуть про ситуацію в Україні.

Росія хоче вполювати безпілотник ЗСУ: дивіться відео