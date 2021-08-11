Через дрифт на Софійській площі: реперку Alyona Alyona викликали у поліцію
11 серпня 2021 , 20:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Співачка Alyona Alyona отримала повістку про виклик в поліцію. Її мають допитати щодо скандального дрифту на Софійській площі у Києві.
Артистка опублікувала фото повістки у мережі. Її допитуватимуть як свідка.
До речі Нас красиво підставили, – Alyona Alyona після дрифту Red Bull відмиває Софійську площу
Наразі співачка не прокоментувала ситуацію, але додала в історію здивовані смайлики.
До речі, напередодні співачка відмивала Софійську площу після дрифту. Вона переконувала, що її підставили, оскільки українські представники Red Bull нічого не пояснили. Також виконавиця розповіла, що отримала багато хейту.
Повістка для Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про дрифт-шоу у центрі Києва
- У Києві на Софійській площі 10 серпня відбулося дрифт-шоу. Все тривало без огороджень у пішохідній зоні. Ба більше, міська влада заявила, що ніхто не давав дозволів на таке видовище.
- В історичній зоні Києва залишилися сліди від шин. Зараз територію намагаються відчистити.
- Згодом з'явилась інформація, що це були рекламні зйомки для Red Bull. У них брала участь і Alyona Alyona.
- Співачка запевнила, що відео знімали до Дня Незалежності.
- В Red Bull вибачились за вчинене.