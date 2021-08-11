Через дрифт на Софійській площі: реперку Alyona Alyona викликали у поліцію

Співачка Alyona Alyona отримала повістку про виклик в поліцію. Її мають допитати щодо скандального дрифту на Софійській площі у Києві.

Артистка опублікувала фото повістки у мережі. Її допитуватимуть як свідка.

До речі Нас красиво підставили, – Alyona Alyona після дрифту Red Bull відмиває Софійську площу

Наразі співачка не прокоментувала ситуацію, але додала в історію здивовані смайлики.

До речі, напередодні співачка відмивала Софійську площу після дрифту. Вона переконувала, що її підставили, оскільки українські представники Red Bull нічого не пояснили. Також виконавиця розповіла, що отримала багато хейту.



Повістка для Alyona Alyona / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про дрифт-шоу у центрі Києва