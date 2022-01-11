Через КНДР: США припиняли злети літаків на західному узбережжі

11 січня 2022 , 19:24
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Джерело:

CNN

Північна Корея 11 січня здійснила запуск балістичної ракети у бік Японського моря. Через це США на декілька хвилин призупиняли злети та посадки цивільних літаків на західному узбережжі країни.

Відповідне розпорядження видав регіональний центр управління повітряним рухом. Згодом інформацію підтвердили й представники міжнародних аеропортів у Сан-Дієго та Сан-Бернардіно.

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В одному з американських летовищ зазначили, що отримали вказівку припинити злети та посадки повітряних суден. Однак через 5 – 7 хвилин авіадиспетчерська служба скасувала заборону.

Цікаво, що журналісти телеканалу спробували з'ясовувати в інших аеропортів західного узбережжя Сполучених Штатів додаткові дані. Проте, ті заявили, що нічого знали про це розпорядження.

Попередні запуски ракет КНДР

  • У жовтні Північна Корея здійснила запуск двох ракет. Згодом цю інформацію про ракетні випробування підтвердили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.
  • У вересні 2021 року КНДР також наважилася запустити балістичну ракету в Японське море.
  • КНДР у середу, 5 січня, випустила невідомий снаряд у бік своїх східних вод. У Міноборони Японії оперативно відреагували. Там наголосили, що це вочевидь була балістична ракета.
Автор: Олег Васьків