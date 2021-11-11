Через Лукашенка російський "Аерофлот" потрапить під санкції ЄС, – Bloomberg

Європейський Союз готує нові санкції через поведінку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Серед іншого і проти російського "Аерофлоту".

Щонайменше, у цьому переконані американські журналісти. Вони навели кілька різких за змістом цитат глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з цього приводу.

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"Цинічна геополітична гра"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрічалася з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Після розмови 10 листопада вона заявила, що Євросоюз і США готують покарання режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка за організацію "гібридної атаки" на союзників.

Ми повинні захистити наші демократії від цієї цинічної геополітичної гри,

– сказала вона.

Призвели до цих слів кадри, які облетіли весь світ – кадри зіткнень на кордоні Польщі й Білорусі. Що там відбувається? Режим Лукашенка фактично створює кризу, маніпулюючи біженцями з Близького Сходу.

Цього ж дня Ангела Меркель у телефонній розмові звернулася до Володимира Путіна з такими словами: "Використання білоруським режимом мігрантів проти Євросоюзу є нелюдським й абсолютно неприйнятним". А проте Путін у відповідь тільки порадив звертатися з цим питанням до Білорусі.

Санкції проти російського "Аерофлоту"

Білоруська влада відправляє тисячі мігрантів до польського кордону, де ті намагаються прорватися до Західної Європи. Безумовно, більшість цих людей до Білорусі потрапили літаками.

Реагуючи на це, Євросоюз має намір затвердити нові критерії щодо сприяння торгівлі людьми, що своєю чергою дозволить запровадити додаткові санкції проти Білорусі. Про це ЗМІ повідомив чиновник, знайомий із планами.

Про це ЗМІ повідомив чиновник, знайомий із планами. За його словами, під санкції потраплять авіакомпанії, причетні до перевезення біженців, серед яких і такі відомі як російський "Аерофлот", турецька Turkish Airlines та білоруська "Белавіа" (сам Лукашенко вже кинувся її захищати).

: за інформацією журналіста Рікарда Юзвяка, у ЄС вже затвердили критерії для нового пакету санкції проти Білорусі. Відповідно, з понеділка, 15 листопада, почнуть формувати санкційні списки.

До санкцій, найімовірніше, долучаться США та Велика Британія – на початку наступного місяця. Приблизно це ж підтвердила й фон дер Ляєн:

Ми розширимо наші санкції проти Білорусі дуже швидко – на початку наступного тижня. І, наскільки мені відомо, США теж підготували санкції, які набудуть чинності на початку грудня.

ЄС також розглядає можливість санкційного удару по компаніях, які орендують літаки – якщо ті беруть участь у перевезенні мігрантів. Питання тільки в тім, чи застосовувати штрафи до поточних контрактів, чи тільки до майбутніх.

Чому активізувався процес формування нового пакету санкції з боку ЄС до режиму Лукашенка