Через масовану атаку Росії по території України є відключення електроенергії у 4 областях

Росія вкотре здійснила масований обстріл по території України 29 грудня. У Міненерго оприлюднили інформацію про наслідки атаки ворога та енергетичну ситуацію у регіонах.

У Міненерго повідомили про відключення світла у чотирьох регіонах України. Проблеми з енергопостачанням зафіксовано у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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Енергетична ситуація у регіонах

Як зазначили у Міненерго, внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджено повітряні лінії 10 кіловатів у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти. Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кіловатів. Станом на зараз усі деталі з'ясовують. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, енергопостачання було відновлено. У результаті ранкового обстрілу Одеської області пошкоджено повітряні лінії 0,6 кіловата. Наразі триває огляд мереж.

Через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах Харківської області. Протягом доби живлення відновили для 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Водночас через несправність димоходу стався витік чадного газу в будинку в Ізюмському районі Харківської області. Двоє мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні.

У відомстві також наголосили, що наразі ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень споживачів не передбачається.

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