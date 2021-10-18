Через масштабне виверження вулкану на Канарах скасували 38 авіарейсів
Джерело:Le Figaro
Через масштабне виверження вулкану на Канарських островах 17 жовтня скасували понад три десятки рейсів. За планом пройшли всього 4 рейси, запланованих на суботу.
Обмеження стосуються острова Ла-Пальма, де й відбувається виверження вулкану Кумбре-В'єха. Про це повідомили 17 жовтня в місцевому аеропорту.
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Через виверження вулкану на Канарах скасували десятки рейсів
Авіарейси скасували тому, що перельоти небезпечні через хмари попелу.
Авіакомпанії скасували всі 38 рейсів, запланованих на неділю (мовиться про 17 жовтня – 24 канал), більшість з них на інші острови архіпелагу та з них,
– розповів представник аеропорту.
Проте 4 рейси з 34 запланованих на суботу (мовиться про 16 жовтня – 24 канал), пройшли за планом. Місцева авіакомпанія Binter повідомила, що відновлять рейси як тільки будуть можливі безпечні польоти.
"Ми знаходимося у владі вулкана, тільки він може вирішити, коли все закінчиться", – розповів глава регіонального уряду Ангел Віктор Торрес.
На Канарах масштабне виверження вулкана / Фото Getty Images
До речі, 7 тисяч людей довелось евакуювати з острова. На щастя, жертв немає, проте пошкоджено 750 гектарів і зруйновано понад 1800 будівель. Європейська системи геопросторових вимірювань Copernicus повідомила, що наразі вулкан немає ознак ослаблення.
Коротко про виверження вулкана на Канарах
- 19 вересня на іспанському острові Ла-Пальма почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Евакуювали приблизно 6 тисяч людей зі щонайменше 4 населених пунктів біля підніжжя вулкану.
- Вже 24 вересня стихія вступила у нову небезпечну фазу, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт. Згодом потік лави з вулкана дістався до Атлантичного океану. Під час контакту лави з морською водою утворилися токсичні хмари.
- Станом на 15 жовтня, острів Ла-Пальма потерпав від справжнього "лавового цунамі". Потоки розплавленої породи заливали усе навколо. Саме тоді евакуювали щонайменше 7 тисяч людей. Лава знищила понад 1500 будівель.