Через міграційну кризу: сирійська авіакомпанія скасувала всі рейси до Білорусі

Сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines скасувала всі рейси до Мінська. У такий спосіб в авіакомпанії вирішили зупинити потік нелегальних мігрантів до ЄС.

Рішення щодо призупинення рейсів до Білорусі набуло чинності 13 листопада.

Важливо Білоруські силовики дають мігрантам кусачки та сокири для перерізання дроту на кордоні

Як пояснили в авіакомпанії, зараз фактично неможливо розрізнити людей, які подорожують до Білорусі як туристи, від тих, хто іммігрує. У Cham Wings Airlines додали, що ухвалили таке рішення через поточну критичною ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі.

Зауважимо, що турецька авіакомпанія Turkish Airlines вже заявила, що не продаватиме квитки на рейси до Білорусі громадянам:

Іраку,

Сирії,

Ємену.

Коротко про заяви ЄС щодо санкцій для авіакампаній

Раніше з'явилася інформація, що ЄС готує нові санкції через дії самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

Попередньо відомо, що санкції хочуть ввести проти російського "Аерофлоту", турецької Turkish Airlines та білоруської "Белавіа". Все через те, що вони причетні до перевезення біженців. Проте у Лукашенка це заперечують.

Журналіст Рікард Юзвяк заявив, у ЄС вже затвердили критерії для нового пакету санкцій проти Білорусі. Відповідно, з понеділка, 15 листопада, почнуть формувати санкційні списки.

Виняток становлять тільки пасажири з дипломатичними паспортами.