Через напад Росії на Україну: у Японії заявили про необхідність оновлення стратегії нацбезпеки

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо під час промови на випуску одного з університетів згадав про ситуацію у світі. Зокрема, про напад Росії на Україну.

Японський політик вважає, що у сучасних реаліях пріоритетом є формування нової стратегії нацбезпеки.

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Глава уряду Японії про безпекову ситуацію

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що вторгнення Росії на територію України – це загроза основам міжнародного порядку, який світова спільнота створювала протягом довгого періоду завдяки важкій роботі та жертвам.

Кісіда Фуміо додав, що Японія рішуче засуджує дій Росії, а також надає Україні допомогу. Політик підкреслив, що Японія проявляє потужну солідарність з українським народом, який бореться проти агресії та намагається захистити свою Батьківщину.

Прем'єр-міністр Японії заявив, що безпекова ситуація навколо країни кардинально змінилася і стала в рази жорсткішою, навіть не згадуючи про військову агресію Росії в Україні. Глава уряду наголосив, що у цьому контексті створення нової Стратегії національної безпеки, плану щодо оборони та середньострокового плану готовності сил оборони є нагальним завданням.

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