Через негоду понад 100 населених пунктів залишились без світла

Зранку 13 липня в Україні 130 населених пунктів залишились без електрики. Все через негоду: сильні пориви вітру, дощ та грози.

Знеструмлені населені пункти є у 8 областях. Однак над проблемою вже працювали рятувальники.

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Населені пункти без світла:

Дніпропетровська – 28,

Черкаська – 28,

Житомирська – 23,

Київська – 14,

Запорізька – 13,

Чернігівська – 9,

Сумська – 8,

Кіровоградська – 7.

Яка буде погода в Україні

В Україні останні дні видались спекотними. Надалі температура повітря теж буде надто високою. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби.

Натомість на Заході та в центральних областях пануватимуть опади. Дощі йтимуть у Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях. Крім того, синоптики попереджають про можливі грози.