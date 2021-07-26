Через нетверезе водіння Юрченка хочуть тимчасово позбавити прав, – ЗМІ

26 липня 2021 , 15:01
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Джерело:

"Українські новини"

Поліція нібито просить суд позбавити нардепа Олександра Юрченка водійських прав на 1 рік. Все через ДТП під наркотиками у Львові.

Юрченко може лишитися без водійських прав

Проти нардепа правоохоронці склали адміністративний протокол. Йому інкримінують статтю про керування транспортним засобом у стані наркотичного сп'яніння. 

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Санкція статті передбачає покарання:

  • штраф у розмірі 17 тисяч гривень;
  • позбавлення водійських прав на 1 рік.

Протокол щодо Юрченка розглядатиме Галицький районний суд Львова. Засідання заплановане на 3 серпня 14:00.

Що відомо про ДТП за участі нардепа

Зверніть увагу! Це не перший скандал, у який втрапив Юрченко. Нардепа також підозрюють в отриманні хабаря та підбурюванні до повторного. Через це його вже виключили з фракції "Слуга народу".
Автор: Софія Мінджоса