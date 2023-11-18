Через нічну атаку "Шахедами": на Одещині тисячі родин залишились без світла

У Одеській області окупанти дроном-камікадзе влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки ворогів без світла залишаються тисячі місцевих мешканців.

У ДТЕК запевнили, що енергетики вже відновлюють електрику людям. Перед цим рятувальники показували наслідки атаки ворога.

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Через атаку росіян тисячі людей на Одещині без світла

Російські окупанти вкотре завдали удару з повітря. В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла,

– заявили у компанії.

Вони пояснили, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Попри це, енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання.

Коротко про атаку ворога по Одещині