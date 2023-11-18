Через нічну атаку "Шахедами": на Одещині тисячі родин залишились без світла
18 листопада 2023, 11:31Читать новость на русском
Джерело:ДТЕК
У Одеській області окупанти дроном-камікадзе влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки ворогів без світла залишаються тисячі місцевих мешканців.
У ДТЕК запевнили, що енергетики вже відновлюють електрику людям. Перед цим рятувальники показували наслідки атаки ворога.
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Через атаку росіян тисячі людей на Одещині без світла
Російські окупанти вкотре завдали удару з повітря. В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла,
– заявили у компанії.
Вони пояснили, що ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Попри це, енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання.
Коротко про атаку ворога по Одещині
- Російські загарбники атакували Одеську область двома дронами-камікадзе типу "Шахед". Один наші військові зуміли збити, проте інший влучив у об'єкти енергетичної інфраструктури.
- Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Росія поцілила в об'єкт енергетичної інфраструктури та пошкодила адміністративну будівлю. На місці влучання спалахнула пожежа, яку працівники ДСНС ліквідували.
- На жаль, внаслідок обстрілу ворога один цивільний співробітник зазнав поранень, його госпіталізували.