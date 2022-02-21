Через обстріл бойовиків Щастя залишилось без електро-, водо- і теплопостачання
Джерело:телеграм Людмили Денісової
У результаті обстрілів російських найманців роботу Луганської теплоелектростанції зупинили. Прифронтове місто Щастя залишається без електро-, водо- і теплопостачання.
Війська окупанта 21 лютого обстріляли Щастя. За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, інфраструктура міста зазнала потужних руйнувань.
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Наслідки обстрілу бойовиками Щастя
Зупинено роботу Луганської теплоелектростанції. Щастя залишається без електро-, водо- і теплопостачання,
– повідомила Денісова.
- Без опалення в місті перебувають 4 150 абонентів, з яких 20 бюджетних соціальних об'єктів та 141 житловий будинок.
- Без водопостачання залишилися 1 350 абонентів.
- Без електроенергії – 2 160 абонентів.
Крім того, російські найманці з кулемета пошкодили дитячий садок "Зірочка", На щастя, дітей у закладі не було, приміщення планували використовувати як пункт обігріву.
Ситуація у Врубівці
Денісова також розповіла про ситуацію у сусідній Врубівці. Там обстрілами пошкоджено газогін та лінію електропередач: 200 споживачів у приватному секторі – без газу та електроенергії. Місцеві жителі змушені були переховуватися у бомбосховищах.
Знеструмлення Донецької фільтрувальної станції
Через обстріл бойовиків знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, яка розташована у "сірій зоні".
Внаслідок зупинки станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади:
- Ластівчиного,
- Орлівки,
- Верхньоторецького.
Загалом без води залишилося понад 29 тисяч людей.
Денісова наголосила, що, піддаючи обстрілам стратегічні об'єкти, країна-окупант порушує право громадян України на безпечне життя, гарантоване міжнародним правом. Вона закликала світову спільноту відреагувати на порушення Росії.
Обстріл Луганського ТЕС: дивіться відеоЗверніть увагу! Окрім Щастя та Врубівки, окупанти 21 лютого також обстріляли Новолуганське. Там пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла й опалення. Бойовики влучили у газову трубу. Та найгірше – загинув цивільний чоловік.
Уривок з допису Людмили Денісової:
У результаті обстрілів незаконними збройними формуваннями зупинено роботу Луганської теплоелектростанції. Прифронтове місто Щастя залишається без електро-, водо- і теплопостачання.
У місті без опалення – 4150 абонентів, серед яких 20 бюджетних соціальних об'єктів та 141 житловий будинок. Без водопостачання 1350 абонентів. Без електроенергії 2160 абонентів.
Також пошкоджено з великокаліберного кулемета дитячий садок "Зірочка" Щастя. Дітей у закладі не було, приміщення планували використовувати як пункт обігріву.
У сусідній Врубівці обстрілами пошкоджено газогін та лінію електропередач: 200 споживачів у приватному секторі – без газу та електроенергії. Місцеві жителі змушені були переховуватися у бомбосховищах.
Через обстріл бойовиків знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована у "сірій зоні". Внаслідок зупинки станції тимчасово припинено водопостачання Авдіївки та трьох населених пунктів Очеретинської громади – Ластівчиного, Орлівки та Верхньоторецького. Загалом без води залишилося понад 29 тисяч людей.